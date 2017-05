Brazilië noemt plan nieuwe grondwet Venezuela een coup

De Braziliaanse regering noemt het plan van de Venezolaanse president Maduro om de grondwet te laten herschrijven door een speciaal daarvoor bijeengeroepen burgerraad een staatsgreep. "Het voorstel is de zoveelste breuk met de democratie", schrijft de Braziliaanse minister Nunes van Buitenlandse Zaken op Facebook.

Nunes zegt dat Maduro met zijn plannen probeert om de regels in Venezuela naar zijn hand te zetten. Hij denkt dat organisaties die de president steunen uiteindelijk de 500 leden van de vergadering mogen gaan kiezen. Daardoor zou de nieuwe grondwet volgens hem zeer gunstig zijn voor de regering van Maduro.

Brazilië is niet het enige land in de regio dat zich heeft uitgesproken tegen het plan van de Venezolaanse president. Ook de Verenigde Staten zeggen "diep bezorgd" te zijn over de beweegredenen van Maduro. De VS vermoedt net als Brazilië dat Maduro met de grondwetswijziging aan de macht probeert te blijven.

Mega-protest

De oppositie heeft vandaag fel afstand genomen van de beoogde grondwetswijziging. Tegenstanders van Maduro denken dat de president met de nieuwe grondwet de presidentsverkiezingen van 2018 probeert uit te stellen. Volgens de peilingen zou de socialistische partij van Maduro een zware nederlaag lijden bij deze verkiezingen.

Onder meer in de hoofdstad Caracas waren vandaag opnieuw grote protesten tegen Maduro. Oppositieleiders hebben hun aanhangers opgeroepen om woensdag een "mega-protest" te houden. De afgelopen maand kwamen zeker 28 mensen om het leven bij rellen bij demonstraties.

De laatste keer dat de Venezolaanse grondwet werd herschreven, was in 1999. Dat gebeurde onder de inmiddels overleden president Hugo Chávez, die een socialistische revolutie uitriep in het land. De oppositie noemt het plan van Maduro om deze grondwet nu te wijzigen het bewijs dat de revolutie van Chávez is mislukt.