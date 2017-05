Rehwinkel over ontslag Groningen: ik had dingen anders moeten doen

De vorige week begonnen interim-burgemeester van Zaltbommel Peter Rehwinkel heeft zich uitgesproken over zijn plotselinge ontslag als burgemeester van Groningen in 2013. In het radioprogramma Met het oog op morgen zegt het oud-PvdA-Kamerlid dat hij anders had moeten handelen.

Wat hij precies anders had willen doen na zijn ontslag, lichtte hij niet toe. Wel zei hij dat hij destijds niet goed heeft ingeschat wat zijn plan om gebruik te maken van de wachtgeldregeling zou losmaken. "Maar ik moet hier echt niet in blijven hangen. Het is ook jammer als mijn hele carrière gereduceerd wordt tot alleen mijn vertrek uit Groningen."

Rehwinkel stapte in 2013 anderhalf jaar voor zijn ambtstermijn afliep onverwacht op als burgemeester van Groningen om een baan aan te nemen als rampenmanager in Barcelona. Pas na zijn ontslag bleek dat hij die functie alleen kon uitvoeren als zittend burgemeester.

Ophef

Na zijn ontslag ontstond er ophef, omdat er door de onduidelijkheid rond de baan als rampenmanager het idee bestond dat hij de baan had verzonnen. Ook wilde Rehwinkel wachtgeld ontvangen, maar zag daar uiteindelijk in de eerste drie maanden van af.

Hoewel hij na zijn vertrek uit Groningen had aangegeven geen politieke functies meer te ambiëren, werd Rehwinkel eind april benoemd tot waarnemend burgemeester van Zaltbommel. "Het bloed kroop dus waar het niet gaan kon. Ik miste het en kreeg deze kans in Zaltbommel." Rehwinkel zegt zich welkom te voelen in de Gelderse gemeente.

Ervaring

"Het is ook leuk om mijn ervaring mee te brengen. Ik was al bijna tien jaar burgemeester geweest." Rehwinkel denkt ook dat zijn minder goede ervaringen hem helpen in zijn nieuwe functie. "Die kennis neem ik nu ook mee. Het biedt ook een voordeel; ik kom niet zomaar kijken."

Rehwinkel blijft in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart burgemeester van de Gelderse vestingstad. Hij weet nog niet wat hij daarna gaat doen.