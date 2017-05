Real op rand Champions League-finale na drie goals Ronaldo

Real Madrid heeft een flinke stap gezet op weg naar de eindstrijd van de Champions League. De elfvoudig winnaar van de Europa Cup I won thuis de eerste wedstrijd in de halve finales tegen Atlético Madrid met 3-0. Cristiano Ronaldo was met drie treffers de grote man.

Real en Atlético troffen elkaar ook de afgelopen drie jaar in de Champions League: in 2014 en 2016 in de finale en in 2015 in de kwartfinales. Telkens trok de Koninklijke aan het langste eind.

Witte brigade superieur

Real was voor rust superieur. Atlético kon de thuisploeg heel even bijbenen, maar slaagde er daarna niet meer in de witte brigade van coach Zinedine Zidane onder druk te zetten.