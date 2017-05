Poetin en Trump na telefoongesprek op een lijn over Syrië

De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Trump hebben telefonisch afgesproken dat ze meer zullen doen om de humanitaire crisis in Syrië op te lossen. Alles moet in het werk gesteld worden om het geweld te stoppen, stellen de beide presidenten volgens het Witte Huis.

Volgens de VS was het een "heel goed gesprek", het Kremlin noemt het "zakelijk" en constructief".

Poetin en Trump hebben het onder meer gehad over het aanleggen van veilige zones in Syrië. Ze waren het erover eens dat het lijden van de Syrische bevolking veel te lang duurt.

Raketaanval

Het was voor het eerst dat de twee wereldleiders elkaar spraken sinds de de Amerikaanse raketaanval op de luchtmachtbasis in Syrië vorige maand. Rusland is een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad.

Tijdens het telefoongesprek zijn nog enkele andere onderwerpen aan bod gekomen. Volgens het Russische persbureau Tass heeft Poetin tegen Trump gezegd dat hij zich moet beheersen tegenover Noord-Korea, om het conflict te deëscaleren. Ook hebben beide presidenten afgesproken dat ze elkaar zullen ontmoeten op de G20-top in Hamburg in juli.