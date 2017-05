Schaatser Bøkko breekt enkel bij achterwaartse salto

Håvard Bøkko heeft zijn rechterenkel gebroken toen hij bij wijze van grap een achterwaartse salto wilde maken. De Noorse schaatser kwam bij de landing verkeerd terecht.

Bøkko is inmiddels geopereerd en zijn enkel zit in het gips. Zijn voorbereiding op de Winterspelen van Pyeongchang is door de ongelukkige actie verstoord, omdat hij pas in het najaar weer voluit kan trainen. Zijn deelname aan de Spelen lijkt niet in gevaar te komen.

Ook Sven Kramer kwam niet ongeschonden door het voorjaar. Hij brak dit weekend zijn sleutelbeen toen hij viel tijdens een wielerkoers.