Midtjylland kritisch op Van der Vaart: geen waar voor ons geld

NOS-correspondent Rolien Créton zag een kleine hype in Denemarken toen Van der Vaart naar Midtjylland kwam. "Hij is een grote naam en de Deense competitie is klein, dus dat was best bijzonder."

"Er was wel vanaf het begin wat scepsis, omdat hij al wat op leeftijd is. Toch is er geen twijfel over zijn klasse, hooguit over zijn lichamelijke conditie."