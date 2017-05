Russische bekerfinale ontaardt in massale vechtpartij

De Russische bekerfinale tussen Oeral Jekaterinenburg en Lokomotiv Moskou in Sotsji is geëindigd in een massale vechtpartij, met daarin een groot aandeel voor ex-eredivisiespelers.

Door goals van Igor Denisov en Aleksej Mirantsjoek stond het na negentig minuten 2-0 voor Lokomotiv, maar ver in blessuretijd ging het helemaal mis.

Artjom Fidler van Oeral en Ari (ex-AZ) en Jefferson Farfán (ex-PSV) van Lokomotiv sloegen erop los en Edgar Manucharyan (ex-Ajax, ex-Haarlem, ex-AGOVV) van Oeral deelde een karatetrap uit. De vier kregen een rode kaart.