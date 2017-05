Bestuurslid speeltuinorganisatie verduisterde 56.000 euro

De bestuurder heeft bekend het geld te hebben verduisterd en is weggestuurd. De rest van het bestuur, de vrijwilligers en de medewerkers willen doorgaan met de speeltuin.

De stichting krijgt subsidie van de gemeente. Door de verduistering is er een achterstand ontstaan in de uitbetaling van lonen. De gemeente zal de subsidie niet stopzetten: "Wij hebben op basis van de gesprekken en door het adequaat reageren door het stichtingsbestuur voldoende vertrouwen in het bestuur om de subsidierelatie in stand te houden", zegt een wethouder.

De gemeente gaat voortaan wel elk kwartaal met de speeltuinorganisatie praten.