Asielzoeker elektrocuteert zichzelf boven op Eurostar

Op Gare du Nord in Parijs is vanochtend een man geëlektrocuteerd op een Eurostar-trein die van Parijs naar Londen rijdt. De politie vermoedt dat de man een vluchteling was die illegaal naar Groot-Brittannië wilde reizen.

Vlak voor de trein wegreed, raakte de man de bovenleiding. Hij was op slag dood. Het lichaam is door de enorme stroomstoot onherkenbaar geworden, zegt de politie.

Het ongeluk gebeurde vroeg in de ochtend. De elektrocutie veroorzaakte een stroomstoring op het station, wat flinke vertragingen veroorzaakte in de ochtendspits op Gare du Nord.

Iets soortgelijks gebeurde twee jaar geleden. In juli 2015 werd een Egyptische asielzoeker geëlektrocuteerd toen hij op de Eurostar-trein wilde meeliften. Hij overleefde het ongeluk wel.