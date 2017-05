Goes vertrekt bij de KNVB: jammer dat ik deze keuze moet maken

Jelle Goes vertrekt bij de nationale voetbalbond KNVB. Hij is sinds 2013 technisch manager.

Goes (47) was een van de initiatiefnemers van het plan 'Winnaars van Morgen', het veelbesproken idee om het voetbal in Nederland naar een hoger plan te tillen. Dat plan werd in 2014 gepresenteerd na vele gesprekken met (oud-)spelers en trainers.

Nadat Hans van Breukelen vorig jaar bij de KNVB was begonnen als technisch directeur werd Goes verantwoordelijk voor het jeugdvoetbal. De verwachting is dat Jong Oranje-trainer Art Langeler de taken van Goes gaat overnemen.

Eigen initiatief

Goes gaat op eigen initiatief zijn toekomst elders zoeken. Er is in maart een beoogde nieuwe structuur gepresenteerd binnen de voetbalafdeling van de KNVB. "Daar kon ik mij niet in vinden", aldus Goes.