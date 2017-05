Hoofdverdachte Kasteelmoord bekent opdracht liquidatie

De Belgische kasteelheer Stijn Saelens is omgebracht in opdracht van zijn schoonvader. Dat bekende deze André G. vanavond in de rechtbank in Brugge.

Volgens G. was het de enige manier om zijn kleinkinderen te redden van zijn schoonzoon, die hij verdacht van incest. Saelens stond op het punt om met vrouw en kinderen naar Australië te emigreren. "Die kinderen waren in gevaar", zei hij. "Het was mijn ultieme redmiddel."