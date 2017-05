OG3NE repeteert voor het eerst op podium Eurovisiesongfestival

OG3NE heeft voor het eerst op het podium van het Eurovisiesongfestival gestaan voor een repetitie. In zwarte glitterkleding moeten de zussen donderdag 11 mei de helft van Europa ervan zien te overtuigen om op hun nummer Lights and Shadows te stemmen. Omroep Brabant was erbij.

De meidengroep kwam maandag aan in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Vandaag was de eerste kennismaking met het podium en de hal. Volgens de verslaggever van Omroep Brabant viel het optreden in de smaak bij de pers. Er klonk even applaus in de zaal.

De Brabantse zussen repeteerden drie keer. Tijdens het liedje zijn er teksten en afbeeldingen op de achtergrond te zien, zoals twee handen die naar elkaar reiken en een bloesemboom. Als de camera een shot maakt van boven naar beneden, is er op de vloer een groot oranje-geel vlak te zien met het silhouet van een persoon erin.