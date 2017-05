Zorgen bij topmanagers over milieu 'nóg groter' na Noordpoolreis

De Rotterdamse haven wil gaan werken met bonussen voor bedrijven en zorgen dat het mogelijk wordt voor schepen om schone brandstof te tanken.

We zijn heel hard bezig om samen met andere bedrijven plannen te maken en projecten te ontwikkelen die bijvoorbeeld CO2-afvang bewerkstelligen", vertelt Allard Castelein. "Ook willen we warmte uit industriële processen gaan leveren aan huizen en bedrijven in de buurt en processen verduurzamen door veel meer biomassa te gaan gebruiken."

Waterstof

Ook de Gasunie wil veel groener worden. "Wij gaan onszelf ontwikkelen naar een transportbedrijf voor energie", zegt directeur Ulco Vermeulen. "Dus niet meer alleen aardgas transporteren, maar ook waterstof en CO2. Er zijn heel veel middelen om uiteindelijk van die traditionele fossiele energievoorziening te komen naar duurzame energie en daar gaan wij een grote rol in spelen."

"Als je de opwarming van de aarde wilt beperken tot 2 graden dan moet je vooral snel handelen", stelt Vermeulen. "Je moet dingen doen die snel zoden aan de dijk zetten, die betaalbaar zijn."

Alle ondernemers geven aan dat ze ook iets van de overheid verwachten. "De overheid moet het langetermijnkader schetsen, anders gaan bedrijven niet investeren", zegt Castelein. Ze willen dat er een klimaatwet komt en dat er duidelijke langetermijndoelen worden gesteld. "Want dit is niet iets van één kabinetsperiode, dit gaat tien, twintig of dertig jaar duren", zegt Vermeulen.