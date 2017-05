Na tien jaar weer neushoorns in Rwanda

Rwanda beschikt weer over The Big Five. Vanmorgen landde een vliegtuig met tien neushoorns op het vliegveld van de hoofdstad Kigali. De dieren komen uit Zuid-Afrika. Volgende week komen er nog eens tien neushoorns over.

De twee ton wegende beesten worden ondergebracht in het Akagera National Park, in het oosten van Rwanda. Het land hoopt met de komst van de neushoorns meer toeristen te trekken.

In de jaren 70 waren er nog duizenden neushoorns in Rwanda. In 2007 was geen enkele meer over door stroperij. De regering garandeert dat de dieren dit keer geen prooi voor jagers worden.

In 2015 werden met succes zeven leeuwen in het Akagera National Park uitgezet. Sindsdien heeft dit aantal zich verdubbeld.