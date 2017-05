'Windows 10 S' moet aandeel van Chromebooks in onderwijs afsnoepen

Microsoft wil scherper gaan concurreren met Chromebooks, goedkope laptops met desktop-software van Google. De softwaremaker heeft daarom Windows 10 S aangekondigd, bedoeld voor met name het onderwijs.

Windows 10 S is zodanig aangepast dat het systeem snel moet draaien op goedkopere laptops, die minder krachtig zijn dan de modellen die soms honderden euro's duurder zijn. Microsoft denkt aan prijzen vanaf 189 dollar. De computers komen deze zomer beschikbaar.

Daarnaast is het voor de ict-afdeling van een school makkelijker om de computers te installeren. De softwaremaker belooft dat de computer in 15 seconden klaar is voor gebruik. Hiervoor wordt een speciale usb-stick gebruikt.

Alles in de browser

De gedachte is dat de software scholen verleidt om Windows te blijven gebruiken. In de VS stappen steeds meer scholen over op Chromebooks, omdat de ict-budgetten daar beperkt zijn. Die apparaten worden op meer dan de helft van de scholen daar gebruikt.

Op de laptops draait Chrome OS, wat sterk lijkt op de webbrowser van Google, Chrome. Het idee erachter is dat je zo goed als alles online doet en dus bijna geen opslagcapaciteit nodig hebt. Je gebruikt Gmail voor e-mail en Google Drive voor bestanden. Alles gebeurt daarnaast in de webbrowser. Hierdoor zijn de laptops goedkoper dan normale Windows-pc's.

Verder kondigde Microsoft de Surface Laptop aan, een slanke computer met een strak design. Het is de bedoeling dat de laptop onder meer gaat concurreren met de MacBook Air van Apple. Die is populair onder studenten, maar de vraag is of de productie wordt voortgezet. Daarnaast zijn andere MacBooks duurder. Daar wil Microsoft op inspelen.