Verzekeraar ASR verliest belangrijke zaak in woekerpolisaffaire

Het gerechtshof in Den Bosch heeft een vergaande uitspraak gedaan in een woekerpoliszaak tegen verzekeraar ASR. Het is voor het eerst dat een rechter bepaalt dat de verzekeraar de geleden schade volledig moet vergoeden aan de consument.

De zaak werd aangespannen door de stichting Consumentenclaim voor iemand met een zogenoemd Falcon Levensplan van ASR. Volgens de stichting zijn daar in totaal 220.000 van verkocht.

Hogere bedragen

De schade die ASR in deze zaak moet vergoeden, komt volgens Consumentenclaim neer op ruim 3500 euro. "Het ging hier om een kleine polis", zegt directeur Stef Smit. "Bij de meeste andere polissen gaat het om hogere bedragen."

Volgens het gerechtshof wist of behoorde ASR te weten dat een "normaal geïnformeerde en oplettende gemiddelde consument" niet kon begrijpen welke kosten de polis met zich zou meebrengen, en daar zeker niet mee in zou stemmen wanneer hij dat wel zou hebben begrepen.

Rigoureus

In eerdere woekerpoliszaken kwam een deel van de schade altijd voor rekening van de consument. De redenering daarbij was dat consumenten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het afsluiten van een dergelijke polis. Daar wijkt het hof nu dus van af.

"Het is een vrij rigoureuze oplossing", zegt hoogleraar privaatrecht Gijs van Dijck van Maastricht University. "Het hele idee dat zowel de aanbieder als de consument verantwoordelijk zijn voor de schade zien we niet meer terug."

Grote gevolgen

Volgens Van Dijck kunnen de gevolgen van de uitspraak groot zijn. "Iedereen met zo'n polis kan naar de rechter stappen om de volledige schade vergoed te krijgen van ASR." Dat zou voor de verzekeraar een forse schadepost kunnen opleveren van tientallen miljoenen euro's.

Wel benadrukt de hoogleraar dat de verzekeraar nog in cassatie kan gaan. "Ik ben benieuwd of de uitspraak dan stand houdt."

ASR zegt in een reactie dat het hier gaat om een individuele uitspraak over een specifiek product met specifieke voorwaarden. "We bestuderen de uitspraak om te kijken of we in cassatie gaan", aldus een woordvoerder. Ze wil niet bevestigen of het klopt dat er in totaal 220.000 van deze polissen verkocht zijn. "Het is prematuur om daar uitspraken over te doen."

Schikking

Smit van Consumentenclaim verwacht binnenkort onderhandelingen over een schikking te kunnen starten, gezien het grote aantal polissen dat is verkocht. De ASR-woordvoerder zegt dat onderhandelingen over een schikking "absoluut niet aan de orde zijn."

In 2006 kwam de woekerpolisaffaire aan het licht. Verzekeraars bleken veel te hoge kosten in rekening te hebben gebracht bij beleggingsverzekeringen. Ruim tien jaar na dato is de kwestie nog steeds niet opgelost. Nog altijd lopen er veel juridische zaken tegen verzekeraars.