Atletiekfederatie wil schone lei met nieuwe records

"Wat zijn records nog waard als het publiek er niet in gelooft?" Het is een vraag van Svein Arne Hansen, voorzitter van de Europese atletiekfederatie. "Niets", zo geeft hij zelf het antwoord. Als het aan Hansen ligt, worden álle records waarvan niet duidelijk is of ze op een eerlijke manier zijn gevestigd, uit de boeken gehaald.

Dat blijkt uit een aanbevelingsrapport dat in opdracht van de federatie is opgesteld. Records van atleten die ooit op doping zijn betrapt, moeten volgens het rapport sowieso worden geschrapt. Zelfs als een atleet op het moment van die topprestatie niet positief is bevonden.

De Nederlander Ruud Kok, ex-bestuurslid van de Nederlandse atletiekunie, was lid van de commissie die het rapport heeft opgesteld. "De aanbeveling is om een nieuwe lijst met records te maken. Records die pas erkend worden als ze voldoen aan de eisen die vandaag gesteld worden aan schone sport."

De Europese atletiekfederatie wil de nieuwe criteria met terugwerkende kracht toepassen op alle huidige records. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgevoerd worden, moet nog blijken. De IAAF (wereldatletiekbond) buigt zich in augustus over het voorstel van de Europese atletiekbond.