Werkloosheid in eurozone naar laagste peil in 8 jaar

De werkloosheid in de eurozone is in acht jaar niet zo laag geweest. Naar schatting zat in maart 9,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Vorig jaar lag het percentage nog op 10,2, meldt Eurostat.

In de negentien landen van de eurozone zitten 15,5 miljoen mensen zonder werk, aldus het Europese statistiekbureau. Voor de hele Europese Unie met 28 lidstaten bedraagt het werkloosheidspercentage 8 procent, wat neerkomt op 19,7 miljoen werklozen. Vergeleken met een jaar geleden zijn dat er bijna een miljoen minder.

Tsjechië heeft met 3,2 procent het laagste werkloosheidscijfer, gevolgd door Duitsland (3,9 procent) en Malta (4,1 procent). Nederland staat met 5,1 procent op de zesde plek.

In het voorjaar van 2013 piekte de werkloosheid in de eurolanden nog op meer dan 12 procent.

Jeugdwerkloosheid

Griekenland heeft al jaren de hoogste werkloosheid. In het door schulden ontwrichte land zit 23,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Spanje is het land met het op een na hoogste cijfer, 18,2 procent, maar daar daalt de werkloosheid snel. Ook in Kroatië, Portugal en Ierland neemt de werkloosheid flink af.

De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar nam ook af, maar blijft met 19,4 procent het dubbele van de totale werkloosheid in de eurozone. Zo'n 2,7 miljoen jongeren zoeken een baan.

Duitsland telt het laagste aantal jeugdwerklozen, 6,7 procent. In Griekenland, Spanje en Italië zitten de meeste jongeren zonder werk, respectievelijk 48 procent, 40,5 procent, en 34,1 procent, samen goed voor 1,25 miljoen jongeren.

Eurostat telt alle mensen tussen 15 en 74 jaar die zonder werk zitten, al minstens vier weken actief op zoek zijn naar werk, en binnen twee weken aan de slag kunnen.