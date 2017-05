Giro in ruime samenvatting bij de NOS

Vrijdag start de 100ste Giro d'Italia. 197 renners zullen proberen zo snel mogelijk in Milaan aan te komen. Onder wie Bauke Mollema, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin.

De verrichtingen van de coureurs zijn dagelijks bij de NOS te volgen. In een speciaal Giro Journaal, elke doordeweekse dag om 19.25 uur, is een uitgebreide samenvatting van de etappe te zien en komen er eerste reacties uit Italië.

Maar dat is niet het enige. Op NOS.nl is er elke dag een liveblog. Daarin een rechtstreeks verslag van de etappe. En ook op NPO Radio 1 en Twitter (@NOSwielrennen) wordt er verslag gedaan van de Ronde van Italië.

Nederlandse zege?

Vorig jaar was Steven Kruijswijk ontzettend dicht bij de eindoverwinning, maar ging het in de laatste echte etappe mis. Lukt het dit jaar wel en is voor het eerst in de geschiedenis een Nederlander de beste in Giro? Of gaat een van de andere favorieten met de zege aan de haal? Vincenzo Nibali, Tejay van Garderen, Nairo Quintana, Geraint Thomas en Mikel Landa zullen het de Nederlanders meer dan lastig maken.