Marine Le Pen kopieert toespraak van rivaal Fillon

Zo had Le Pen het net als Fillon over de "drie maritieme grenzen met het Kanaal, de Noordzee en de Atlantische Oceaan". Ook zei ze "Italiƫ, onze zuster" toen ze het over de Franse banden met dat land had.

Presidentsverkiezingen

Verder citeerde de presidentskandidaat en Front National-leider de Franse oud-premier Clemenceau, die zei dat Frankrijk altijd de "soldaat van het ideaal" zal zijn. Fillon, afgevallen in de strijd, gebruikte twee weken geleden hetzelfde citaat.

In de eerste ronde haalde Le Pen ruim 21 procent van de stemmen, 2 procent minder dan Emmanuel Macron. Op 7 mei moet ze minimaal 51 procent van de kiezers achter zich krijgen om president te worden. Het lijkt erop dat ze de strijd gaat verliezen van Macron.