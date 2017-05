Een arrestatieteam heeft vorige week woensdag een terreurverdachte opgepakt in Sint-Oedenrode in Noord-Brabant. De man is opgepakt op basis van informatie van de AIVD, bevestigt het OM naar aanleiding van berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Ook een andere man werd gearresteerd.

Voornaamste doel van de actie was een 22-jarige Nederlander van Somalische afkomst. Hij zou sinds vorig jaar actief lid zijn van terreurbeweging Al-Shabaab in Somaliƫ. De man was in Sint-Oedenrode op bezoek bij een kennis, ook van Somalische komaf.

De andere man is volgens het OM weer op vrije voeten, maar hij wordt formeel nog wel gezien als verdachte. Het onderzoek richt zich vooral op de 22-jarige man; hij wordt morgen voorgeleid.

Playstation

Tegen het Eindhovens Dagblad zegt de vrijgelaten man dat hij en zijn bezoek nooit spraken over terrorisme. "Alleen over meisjes", zegt hij. Hij zegt niet te begrijpen hoe dit hem heeft kunnen overkomen. De man die nog vastzit kwam jaarlijks op bezoek bij hem thuis. Daar zouden ze vooral Fifa op de Playstation spelen.

De politie viel ook de woning van het gezin binnen, een uur na de aanhouding. De politie nam daar telefoons en laptops in beslag.