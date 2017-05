Wekdienst van dinsdag 2 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

CBS: aantal verkeersdoden opnieuw gestegen

Vorig jaar is het aantal verkeersdoden opnieuw toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vorig jaar kwamen er 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn er acht meer dan in 2015. De meeste slachtoffers waren jonge automobilisten of bestuurders van 75 jaar of ouder. Veilig Verkeer Nederland is niet verbaasd over de stijging en denkt dat deze vooral te wijten is aan hoge snelheden, rijden onder invloed en het gebruik van de smartphone in het verkeer.