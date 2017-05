Betere levenskwaliteit door nieuwe manier van plaatsen pacemaker

Artsen van het UMC Utrecht hebben een nieuwe manier bedacht om een pacemaker te plaatsen. Door die andere werkwijze verbetert de levenskwaliteit van patiënten en ook gaan de zorgkosten flink omlaag.

Tijdens de ingreep worden 3D-beelden gebruikt. Artsen kunnen zo beter zien waar ze de draden moeten plaatsen die aan de pacemaker vastzitten.

Vooral het plaatsen van de draad bij de linkerkamer van het hart is lastig. Dat komt onder meer door de aanwezigheid van bindweefsel na een infarct en de ligging van een belangrijke zenuw. In 30 tot 45 procent van de gevallen wordt de draad bij de linkerhartkamer nu niet goed geplaatst, waardoor patiënten geen of weinig baat bij de ingreep hebben.

Succesvol

Met 3D-beelden kunnen artsen exact bepalen waar de draden van de pacemaker moeten komen. Daardoor zal de pacemaker bij meer patiënten in een keer goed werken.

In het UMC Utrecht zijn de afgelopen weken al vijf patiënten succesvol met de nieuwe 3D-methode geholpen.