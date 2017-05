Nederlandse journalisten worden steeds vaker bedreigd

De toename van het aantal incidenten met journalisten is voor Brenninkmeijer en Odekerken reden om zich af te vragen of de persvrijheid in Nederland niet in gevaar komt. Ze vermoeden dat journalisten in sommige situaties bepaalde dingen liever niet zeggen of zelfs helemaal niet publiceren. Zelfcensuur dus.

Brenninkmeijer: "Ik vind dat heel zorgwekkend, want de journalistiek is een belangrijke ruggengraat van de democratie. Je voelt overal dat die democratie onder druk staat. In Rusland en Turkije, en nu ook met Trump in de Verenigde Staten. Er is een beweging van 'weg jullie'. Terwijl van essentieel belang is in een democratie dat er een vrije nieuwsgaring is en dat mensen te horen krijgen wat er allemaal speelt."