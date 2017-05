Atlético wil stadgenoot Real eindelijk eens pijn doen

Als er twee ploegen zijn die elkaar door en door kennen, dan zijn dat de Madrileense buren Atlético en Real. Sinds begin 2014 stonden ze al zeventien (!) keer tegenover elkaar.

Vanavond en volgende week woensdag staan duel nummer achttien en negentien op de rol: in de halve finales van de Champions League. Het is al het vierde achtereenvolgende seizoen dat beide kemphanen elkaar in het toernooi treffen. Na de finales van 2014 en 2016 en de kwartfinales in 2015 dus weer een Madrileens titanengevecht.

In de Champions League stapte het koninklijk wit uiteindelijk altijd als winnaar van het veld. Tot groot verdriet van het rood-wit-blauw. Atlético-trainer Diego Simeone wil met zijn vechtersploeg het sterrenensemble van Zinédine Zidane nu eindelijk eens een kopje kleiner maken.

Champions League-finale 2014

Als Atlético een keer dicht bij de overwinning was, dan is het op 24 mei 2014. Estádio da Luz, Lissabon. Tot diep in blessuretijd leidt Atlético met 1-0. Maar in de 93ste minuut breekt de ploeg van Diego Simeone. Een rake kopbal van Sergio Ramos betekent de gelijkmaker en dus een verlenging. Atlético komt die tegenslag niet meer te boven en in de extra tijd loopt Real weg naar de uiteindelijke 4-1 overwinning.