VS doet oefening met Zuid-Koreaanse luchtmacht

Twee Amerikaanse bommenwerpers hebben vannacht samen met de Zuid-Koreaanse luchtmacht een oefening gedaan boven het Koreaanse schiereiland. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie.

De oefening is een reactie op het nucleaire- en raketprogramma van Noord-Korea. Sinds half april lopen de spanningen op het schiereiland hoog op. Zowel Noord-Korea als de Verenigde Staten hebben zich de afgelopen weken herhaaldelijk dreigend tegen elkaar uitgelaten.

Eerder werd bekend dat het omstreden raketafweersysteem THAAD van de VS in Zuid-Korea operationeel is geworden. Volgens een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie is het systeem nog niet af, maar al wel in staat het land te verdedigen tegen projectielen uit Noord-Korea. Wanneer het afweersysteem helemaal af moet zijn, wilde het ministerie nog niet zeggen.

Radar

China is een fel tegenstander van THAAD, dat volgens de Chinezen de stabiliteit in de regio niet ten goede komt. Het land is met name bezorgd over de geavanceerde radar van THAAD, die ook informatie op Chinees grondgebied zou kunnen oppikken.

Inwoners van het Zuid-Koreaanse dorp Seongju, waar THAAD op een golfbaan wordt gebouwd, zijn ook tegen de plaatsing van het raketafweersysteem. Zij zijn bang dat het systeem hun dorp een doelwit maakt voor Noord-Korea. Ook vrezen ze dat de sterke radar hun gezondheid in gevaar brengt.

CIA

Een anonieme bron binnen de Amerikaanse ambassade in Seoul zegt tegen persbureau AP dat CIA-directeur Pompeo gisteren Zuid-Korea heeft bezocht. Hoe lang hij blijft en wat de reden is van zijn bezoek is niet bekend. Afgelopen weekend mislukte opnieuw een Noord-Koreaanse raketproef.