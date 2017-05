'Er klopt iets niet' bij veiling gouden medailles Jesse Owens

Het verhaal achter de veiling van twee olympische medailles van atletieklegende Jesse Owens rammelt volgens sporthistoricus Jurryt van de Vooren aan alle kanten. "Daar klopt gewoon iets niet", zegt hij in radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. "Ik zou de aanbieders graag willen vragen hoe ze eraan zijn gekomen."

De zoon van een Amerikaanse ondernemer beweert dat de atleet de medailles heeft gebruikt om te betalen voor een hotelovernachting in de jaren vijftig. Het zou gaan om twee van de vier gouden plakken die Owens won tijdens de Spelen van 1936 in nazi-Duitsland.

"Volgens mij kan dat verhaal helemaal niet kloppen", zegt Van de Vooren. Hij vertelt dat het legendarische eremetaal later in het jaar 1936 is gestolen tijdens een expositie van het Amerikaanse Olympische Comité. "Daar zijn ze weggehaald en nooit meer teruggekomen. Pas in 1960 zijn er replica's aangeboden door het Duitse Olympische Comité."