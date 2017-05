President Venezuela wil speciale vergadering voor nieuwe grondwet

De Venezolaanse president Maduro heeft een decreet getekend waarin hij de wens uitspreekt een speciale volksvergadering bijeen te roepen die de grondwet mag herschrijven. Volgens Maduro moet de nieuwe vergadering bestaan uit "de arbeiders".

Hoe de speciale vergadering precies wordt samengesteld en hoe deze moet functioneren, is nog niet bekend. Het Venezolaanse parlement, dat Maduro niet gunstig gezind is, wordt in ieder geval niet betrokken bij de grondwetswijziging.

Maduro ligt zwaar onder vuur omdat hij er niet in slaagt een einde te maken aan de diepe economische crisis in Venezuela. Sinds begin vorige maand gaan elke dag duizenden demonstranten de straat op om het aftreden van Maduro te eisen.