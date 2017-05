Koe geeft 60 procent meer melk dan in 1980

Sinds 1980 is er veel veranderd in de melkveehouderij, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn veel minder, maar wel veel grotere bedrijven, met koeien die meer melk geven dan voorheen.

Telde Nederland in 1980 nog bijna 50.000 melkveehouderijen, in 2016 waren dit er met 18.000 nog niet eens de helft. Gemiddeld vier boeren per dag stopten ermee in de loop der jaren.

De bedrijven die wel doorgingen werden veel grootschaliger. Het aantal koeien per bedrijf groeide van 38 in 1980 tot 97 in 2016.

Geslacht

Dit aantal is overigens het laatste jaar juist weer gedaald vanwege de nieuwe fosfaatregels. Om de fosfaatproductie te verminderen, moeten boeren het aantal koeien verminderen tot het aantal dat ze in juli 2015 hadden. Volgens cijfers van het CBS van afgelopen vrijdag zijn in de eerste maanden van dit jaar al 90.000 koeien geslacht van de in totaal 1,7 miljoen koeien.

Opvallend is dat koeien veel meer melk geven dan in 1980. De gemiddelde melkproductie steeg van 5000 liter per jaar in 1980 tot 8.200 liter per koe vorig jaar.