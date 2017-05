'Steenwijkerland op vingers getikt vanwege jeugdzorg'

Steenwijkerland is de eerste gemeente die door de Centrale Raad van Beroep is berispt voor de manier waarop jeugdzorg is verleend, meldt de Volkskrant. Sinds 2015 zijn gemeenten volgens de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

In het geval van een meisje uit Steenwijkerland met psychische problemen is na een onzorgvuldig onderzoek ten onrechte hulp geweigerd, zegt een woordvoerster van de Centrale Raad van Beroep in de krant. Het meisje kreeg voorheen tussen de vier en zeven uur begeleiding via het Bureau Jeugdzorg. De gemeente, hierin geadviseerd door het Centrum Jeugd en Gezin, wilde die hulp niet verlengen omdat haar moeder die taak op zich zou kunnen nemen.

De Centrale Raad van Beroep zegt dat dat advies niet deugt doordat niet de vereiste expertise is aangewend. De rechter wil daarom dat de gemeente de hulpvraag opnieuw beoordeelt en dit keer zorgvuldiger.

Spoorboekje

Volgens de krant heeft deze uitspraak gevolgen voor alle gemeenten. De woordvoerder van de Centrale Raad van Beroep stelt dat de hoogste bestuursrechter hiermee een spoorboekje geeft aan alle gemeenten. In veel gemeenten zijn mensen niet tevreden over de afhandeling van jeugdhulpaanvragen. Deze uitspraak bepaalt volgens haar aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen.

Een woordvoerder van de gemeente Steenwijkerland zegt dat de uitspraak wordt uitgevoerd: "Het hulpverzoek zal opnieuw worden beoordeeld en er wordt een nieuwe beslissing genomen, die voldoet aan de zorgvuldigheidseisen."