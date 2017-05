CBS: aantal verkeersdoden opnieuw gestegen

Vorig jaar is het aantal verkeersdoden opnieuw toegenomen. Er kwamen 629 mensen om in het verkeer; acht meer dan in 2015. Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en bestuurders van 75 jaar of ouder vielen naar verhouding de meeste doden. Bestuurders van personenauto's waren het vaakst slachtoffer.

In Drenthe en Zeeland ligt het aantal verkeersdoden het hoogst, in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland is dat aantal het laagst.

's Nachts tussen middernacht en zeven uur 's ochtends is het risico op een fataal ongeluk het grootst, dan komen per uur de meeste automobilisten om bij een ongeluk. Ook in de ochtendspits is de kans op een ongeluk groot.

Actie ondernemen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is niet verbaasd over de stijging en denkt dat deze vooral te wijten is aan hoge snelheden, rijden onder invloed en het gebruik van de smartphone in het verkeer. VVN vindt dat er structureel meer aandacht moet komen voor deze verkeersovertredingen.

"Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto. Zoals het nu ook normaal is dat je een autogordel draagt en geen alcohol gebruikt als je nog de weg op moet", zegt VVN.

Trend

In 2015 steeg het aantal verkeersdoden voor het eerst in lange tijd. Vooral onder ouderen was de stijging groot. Volgens ouderenorganisatie ANBO lag dat aan de vergrijzing en aan de fysieke kwetsbaarheid van ouderen.