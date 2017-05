'Vertaalster FBI trouwde met Duitse IS-strijder'

Een Amerikaanse vertaalster voor de federale politiedienst FBI is in 2014 naar Syrië gereisd en is daar getrouwd met een Duitse IS-terrorist. Dat meldt CNN op basis van een rapport van een federale rechtbank. De FBI-medewerker, Daniela Greene, had een hoge veiligheidsmachtiging van de dienst.

Volgens het rechtbankrapport loog Greene tegen de FBI dat ze naar München reisde om familie te bezoeken. In plaats daarvan reisde ze via Turkije naar Syrië, waar ze haar latere echtgenoot waarschuwde voor een lopend onderzoek tegen hem.

Greene, die in Tsjecho-Slowakije werd geboren en opgroeide in Duitsland, was vanwege haar kennis van het Duits bij de FBI terechtgekomen als vertaler. Ze deed onderzoek naar de geradicaliseerde Duitse rapper Denis Cuspert, die ook bekend was als Deso Dogg. In Syrië, waar Greene uiteindelijk met Cuspert trouwde, noemde hij zichzelf Abu Talha al-Almani, de Duitser.

Gevlucht

Enkele weken na haar huwelijk met Cuspert zou Greene spijt hebben gekregen. Nadat ze succesvol Syrië was ontvlucht en terug was gekomen in de VS werd ze gearresteerd. Hier kreeg ze twee jaar cel voor het afgeven van een valse verklaring in een zaak die met internationaal terrorisme te maken heeft. Afgelopen zomer kwam ze vrij.

Volgens het Openbaar Ministerie werkte Greene na haar terugkeer in de VS mee met de autoriteiten. "Nadat ze haar positie had misbruikt, heeft ze geprobeerd haar fouten recht te zetten. Hiermee is ze uiteindelijk haar land van dienst geweest", citeert CNN de aanklager. Volgens de aanklager is haar medewerking een belangrijke reden voor de relatief korte gevangenisstraf die ze kreeg.

Het Pentagon meldde in 2015 dat Cuspert, die via sociale media buitenlandse IS-sympathisanten rekruteerde, om het leven is gekomen bij een bombardement op Raqqa. Ongeveer negen maanden later werd dit bericht ingetrokken, want hij zou toch nog in leven zijn. Een dag nadat het Pentagon het bericht had ingetrokken, kwam Greene vrij.