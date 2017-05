Wereldgoal Can helpt Liverpool aan belangrijke zege

Liverpool heeft in de strijd om de derde plaats in de Premier League een belangrijke 1-0 zege bij Watford geboekt. Matchwinner Emre Can stal met een weergaloze omhaal de harten van de voetballiefhebbers.

Het verdedigend ingestelde Watford - met voormalig Feyenoorder Daryl Janmaat en oud-PSV'ers Heurelho Gomes en Nordin Amrabat in de gelederen - liet Liverpool en basisspeler Georginio Wijnaldum het spel maken.

Waanzinnige treffer

De thuisclub hield die spelopvatting lang vol totdat Can in de blessuretijd van de eerste helft op waanzinnige wijze scoorde voor Liverpool.

Lucas Leiva gaf aan de rechterkant van het veld met veel gevoel een voorzet die Can in de loop met een omhaal achter de verbouwereerde Gomes schoot.