1 mei: de wereld ging de straat op

Van Frankrijk tot Venezuela, van Chili tot Zuid-Afrika en van Portugal tot Puerto Rico: op allerlei plekken in de wereld was er vandaag geweld bij 1 mei-betogingen.

In Frankrijk was het vooral het beeld van een agent die in brand staat dat beklijft, maar ook op andere plekken in de wereld ging het er heftig aan toe.

Zo werden er in Istanbul 165 mensen gearresteerd, de meesten demonstranten die ondanks een verbod naar het Taksimplein op weg waren. Het beroemde plein was vandaag voor het derde achtereenvolgende jaar verboden gebied voor demonstraties. Op andere plekken in Turkije mochten wel bijeenkomsten worden gehouden.