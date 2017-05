Auke Kok wint Nico Scheepmaker Beker voor beste sportboek

Auke Kok heeft met zijn boek 1936 de Nico Scheepmaker Beker gewonnen voor het beste sportboek van het jaar. De winnaar is bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door. Kok kreeg de beker uit handen van juryvoorzitter Ad Melkert.

Volgens de jury weet Kok de atleten tot leven te brengen en schrijft hij soepel en meelevend over de dilemma's waarmee de sporters te maken kregen door hun deelname aan de omstreden Olympische Spelen van 1936 in Berlijn, toen de nazi's in Duitsland aan de macht waren.

Hadden ze de keuze moeten maken thuis te blijven, zoals bokser Ben Bril? De spelen in Berlijn werden na de Tweede Wereldoorlog vooral gezien als een propagandastunt van het naziregime.

Kok beschrijft onder andere de levens van de 17-jarige zwemster Rie Mastenbroek die drie gouden en een zilveren medaille won en sprinter Tinus Osendarp die het opnam tegen de Afro-Amerikaanse atleet Jesse Owens, die vier keer goud won. Osendarp won in Berlijn twee keer brons en werd "de snelste blanke op aarde" genoemd. Hij ging later bij de SS.

Nico Scheepmaker

De prijs voor beste sportboek is vernoemd naar journalist Nico Scheepmaker (1930-1990), die vanaf 1957 schreef over sport. Hij geldt als iemand die de Nederlandse sportjournalistiek heeft veranderd. Waar collega's een afgewogen oordeel over een hele wedstrijd probeerden te geven, concentreerde Scheepmaker zich vaak op een speler.

Andere genomineerden voor de Nico Scheepmaker Beker waren: Thijs Zonneveld met Mijn Gevecht, het boek dat hij schreef over wielrenner Thomas Dekker, Mariska Tjoelker met Mien over een vrouwelijke wielrenner in de jaren 30, Jeroen Siebelink over de teloorgang van voetballer Dick Nanninga, en Lidewey van Noord en Robert Jan van Noort met Pellegrina, verhalen die betrekking hebben op de Giro d'Italia.

Tweede keer voor Kok

De prijs is voor de dertiende keer uitgereikt. Auke Kok won hem de eerste keer ook al. Dat was met zijn boek over het Nederlands elftal van 1974, Wij waren de besten. Verderewinnaars waren onder anderen Wilfried de Jong en Michel van Egmond.

Auke Kok is nu bezig met een biografie van Johan Cruijff.