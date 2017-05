Internationale run op prinsesselijk vestje

Van het vestje dat de Britse prinses Charlotte draagt op een foto die vandaag werd vrijgegeven, was binnen een paar uur geen exemplaar meer te krijgen. Het gele vestje met blauwe schapen erop was in no time uitverkocht.

Charlotte, het tweede kind van prins William en Catherine Middleton, poseerde ter gelegenheid van haar verjaardag. Morgen wordt ze 2. Vlak nadat Kensington Palace de foto had vrijgegeven, ontstond er een run op het vestje. Vorig jaar gebeurde hetzelfde met het roze vestje dat Charlotte droeg op een foto bij haar eerste verjaardag.

Er was niet alleen in het Verenigd Koninkrijk veel vraag naar het vestje, zei een woordvoerder van een kinderkledingbedrijf tegen de Britse krant The Telegraph. "Na het verschijnen van de foto's zagen we onze internationale orders aanzienlijk stijgen, in het bijzonder vanuit Amerika en China. Het roze vestje is nog steeds het best verkochte item."

Badjasje

Ruim een jaar geleden deed zich bijna hetzelfde voor met een badjasje dat de jonge prins George droeg toen de Obama's op Kensington Palace langskwamen voor een etentje.

Volgens kenners kiest moeder Catherine zelf welke kleding haar kinderen dragen voor officiƫle foto's. Die foto's maakt ze vaak ook zelf. Die van vandaag werd door haar gemaakt in de tuin van Anmer Hall in Norfolk.