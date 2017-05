Duitsers omgekomen bij vliegtuigongeluk Spanje

In Spanje zijn drie Duitsers om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Ze waren de enige inzittenden van het kleine vliegtuig, meldt de regionale krant Sur.

Het vliegtuig werd bestuurd door een 60-jarige man. Zijn echtgenote en een vrouw van rond de 45 waren de passagiers. Het drietal deed mee aan een rally van Duitsland naar Marokko, met zes andere vliegtuigen.

Het toestel had al problemen gehad, waardoor een tussenlanding nodig was geweest. Zo'n 50 kilometer voor het eindpunt van de dag stortte het vliegtuig zaterdag neer, in een afgelegen deel van het natuurgebied Sierras de Tejeda y Almijara in de buurt van Málaga.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.