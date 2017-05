Russische oppositieleider Navalny opnieuw belaagd met vloeistof

Weer is de vooraanstaande Russische oppositieleider Aleksej Navalny slachtoffer van een aanval waarbij hij een groene vloeistof in zijn gezicht gespoten kreeg. Het gaat waarschijnlijk om een desinfecterende vloeistof, een soort jodium. Navalny is opgenomen in het ziekenhuis, waar zijn oog permanent wordt gespoeld om de stekende vloeistof onschadelijk te maken.

De aanval vond al afgelopen week plaats. Op een video die via Twitter verspreid werd, is nu te zien dat Navalny een grote groene vlek op zijn gezicht heeft. Een paar weken geleden kreeg hij al eenzelfde groene vloeistof in zijn gezicht gespoten. Toen kwam het niet in zijn ogen.