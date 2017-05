Tientallen aanhoudingen bij 1 mei-betoging Istanbul

In de Turkse stad Istanbul zijn tientallen demonstranten opgepakt die op weg waren naar het Taksimplein. In verband met de Dag van de Arbeid wilden ze demonstreren op het bekende plein, maar dat is verboden door de Turkse autoriteiten.

In de stad zijn volgens 207 mensen gearresteerd. In de omgeving van het Taksimplein zijn dat er enkele tientallen.

Symbolische plek

Het Taksimplein in Istanbul heeft een symbolische betekenis omdat op 1 mei 1977 op dit plein 34 betogers om het leven kwamen.

De politie in Istanbul gebruikte vanochtend traangas en rubberkogels om een groep demonstranten bij het Taksimplein uiteen te drijven. In de stad zijn locaties aangewezen waar wel gedemonstreerd mag worden.