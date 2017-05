Medewerker klimt in vastgelopen achtbaan in Fries attractiepark

Een medewerker van attractiepark Duinen Zathe in Appelscha is gisteren zonder beveiliging op een achtbaan geklommen om een vastgelopen wagentje weer op weg te helpen. Het karretje met passagiers kwam vlak voor een afdaling stil te staan. Een filmpje van het incident is al duizenden keren bekeken.

De medewerker klom zonder beveiliging de London City Coaster in, terwijl er wel valbescherming aanwezig is. Medewerkers moeten altijd beschermd een attractie ingaan en worden daar nu opnieuw op gewezen. "De medewerker heeft ondoordacht, maar in het belang van de gasten gehandeld." Dat zegt Jeroen Kolhoff van het attractiepark tegen Omrop Fryslân.

Nieuwe lagers

Volgens Kolhoff was de bedoeling van de medewerker goed. "Hij wilde snel handelen om het karretje met inzittenden zo snel mogelijk weer op gang te krijgen."

De achtbaan werd vorige week geopend. Dat het wagentje met passagiers bleef hangen, komt door nieuwe lagers in de wielen. Die moeten volgens Kolhoff nog inslijten en daarom blijven de karretjes incidenteel vastzitten. De inzittenden zijn volgens het attractiepark niet in gevaar geweest. "De karretjes zijn goedgekeurd en voldoen aan alle veiligheidseisen."