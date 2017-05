Britse politici: sociale media doen beschamend weinig tegen haat

In het rapport schrijft de commissie dat techbedrijven "beschamend weinig" hebben gedaan om "illegale en gevaarlijke" content tegen te gaan. Daarnaast wordt gehakt gemaakt van de claims van de bedrijven dat ze niet veel meer kunnen doen.

"Het is schokkend dat YouTube, onderdeel van Google, heeft toegestaan dat advertenties naast extremistische video's stonden", schrijft de commissie. Google lag de afgelopen tijd onder vuur toen bleek dat er onder meer in het Verenigd Koninkrijk advertenties naast extremistische video's stonden. Daar verdienden de videomakers geld aan. Het bedrijf heeft sindsdien maatregelen aangekondigd.

"We zullen niet toestaan dat internet wordt gebruikt door terroristen om hun gedachtegoed te verspreiden. Of dat sociale media worden gebuikt als wapen tegen de zwakste mensen in onze samenleving", zegt Rudd. "We blijven bedrijven onder druk zetten zodat ze hier op letten."

Filmpjes en tweets

In het rapport concludeert de commissie dat YouTube is "overspoeld" met racistisch materiaal en dat het bedrijf heeft geweigerd een video te verwijderen van David Duke, bekend van de racistische organisatie Ku Klux Klan. De video had als titel Jews admit organizing White Genocide. Google zou hebben gezegd dat er geen sprake is van haatzaaien.

Twitter heeft daarnaast volgens het rapport een "significant aantal racistische tweets" gehost die bedoeld zijn om haat te zaaien. Het bedrijf zou deze hebben verwijderd na klachten van de parlementariƫrs, maar wel hebben geweigerd een tekening te verwijderen waarin vrouwen te zien waren van een etnische minderheid, die halfnaakte witte vrouwen misbruikten.

Ten slotte vond de commissie op Facebook pagina's waarop haat werd gezaaid tegen joden en moslims. Het platform heeft na meldingen van commissieleden een aantal berichten verwijderd, maar de pagina's zelf zouden niet tegen de richtlijnen van het platform ingaan.

Reacties

In een reactie tegenover Bloomberg benadrukt Facebook dat het voor gebruikers makkelijk is om haatzaaien te rapporteren en dat de veiligheid op het platform enorm belangrijk is. YouTube en Twitter waren niet direct bereikbaar voor commentaar.