Halal wordt langzaam maar zeker big business

Halal-vlees, halal-oogschaduw, een halal-vakantie: de industrie rondom halal groeit snel. Er werd in Europa vorig jaar naar schatting voor 70 miljard euro uitgegeven aan halal-producten.

Belangrijke oorzaken van die groei: veel moslims in Europa worden kapitaalkrachtiger en hebben dus meer geld te besteden. En de tweede en derde generatie van Turken en Marokkanen wil kwaliteit en heeft daar geld voor over. Kortom: halal wordt big business.

"Behalve dat kopen ook steeds meer niet-moslims halal-producten, zoals een broodje dönerbij de Turkse winkel op de hoek", zegt trendwatcher van de foodsector, Jan-Willem Grievink: "De reden is puurheid en gezondheid."

De groei van halal is ook te zien op de derde internationale Halal Beurs, momenteel in Eindhoven. Honderden bezoekers worden daar verwacht uit meer dan 20 landen als Turkije, Maleisië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Marokko. De boodschap: ondernemers, grijp de kansen in halal, onderneem actie.

Restaurants

"In de Randstad zien we steeds meer restaurants die alleen maar halal-producten serveren", zegt Miran Ismael, directeur van de expositie. "Ook komen er steeds meer etnische supermarkten. En vergeet niet dat Albert Heijn, Jumbo en Dirk - om er een aantal te noemen - ook meer ruimte maken in de schappen voor halal-producten."

Overigens slaat dat big business meer op Europa dan op Nederland. Marktonderzoeker IRI bevestigt dat de verkoop van halal-vlees en vleeswaren bij de grote Nederlandse supers wel groeit: in 2015 werd er voor 3,8 miljoen euro verkocht, een jaar later was dat 5 miljoen euro, een stijging van 31 procent. Maar dat is peanuts in vergelijking met de totale omzet van supermarkten, laat staan die in heel Europa.

Halal-vakantie

Behalve halal-vlees (waarbij het slachten op een speciale manier moet gebeuren) is er ook halal-cosmetica (zonder alcohol, dierlijke stoffen en genetisch gemanipuleerde ingrediënten) en zijn er zelfs ook halal-vakanties. "Dan moet je denken aan hotels die over een gebedsruimte beschikken, gescheiden zwembaden hebben voor mannen en vrouwen en uiteraard halal-gecertificeerd voedsel", aldus Said el Amraoui, die in het toerisme zit.