Macron: hervorm de EU, anders dreigt een frexit

De Europese Unie moet hervormen; anders dreigt er een frexit. Dat heeft de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron gezegd tegen de BBC.

"Ik ben pro-Europa omdat ik geloof dat dat goed is voor Frankrijk, maar we moeten luisteren naar ons volk. De mensen zijn heel boos en ongeduldig en het disfunctioneren van de Europese Unie is niet langer houdbaar."

Hij voegde er aan toe: "Ik wil de EU en het Europese project diepgaand hervormen. Als we dat niet doen dan volgt er een frexit." Dat zou betekenen dat Frankrijk net als Groot Brittanniƫ de Europese Unie verlaat.

Favoriet

Macron is de favoriet om zondag de nieuwe president van Frankrijk te worden. Hij staat in de peilingen ver voor op zijn tegenkandidaat Marine Le Pen van het populistische Front National. Zij is fel anti-Europa en wil de EU verlaten. Ze heeft de Fransen een referendum beloofd als ze zondag tot president wordt gekozen.

Veel Fransen zijn ontevreden over de EU en de opmerkingen van Macron zijn mogelijk ook bedoeld om te voorkomen dat deze twijfelende kiezers op Le Pen zullen stemmen.

Le Pen, op haar beurt, doet verwoede pogingen om de kiezer in het midden te behagen en zo Macron nog in te halen. Ze heeft afgelopen weekend haar standpunt om de euro in te ruilen voor de Franse franc verzacht; dat zou niet langer prioriteit hebben. Op de Franse tv zei ze zelfs dat ze zich Europese voelt.