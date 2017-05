Op de zwartgeblakerde heide; wat niet weg kon komen, is verbrand

Wat het extra erg maakt, is het jaargetijde. "Het is nu broedseizoen; het leven bruist de grond uit." In het natuurgebied komen onder meer kikkers, hazelwormen en hagedissen voor. "Dat zijn de soorten die niet snel genoeg weg kunnen komen. En alles wat niet op tijd weg heeft kunnen komen, is verbrand."

Afgelopen weekend waren er in totaal tien natuurbranden in Twente. Dat kan haast geen toeval zijn, en er is dan ook een verdachte opgepakt. In het gebied bij Lattrop-Breklenkamp was het twee keer raak. Eerst een kleine brand op zaterdag. "En gisteren kreeg ik weer de melding dat er brand was uitgebroken", vertelt Staudt in het NOS Radio 1 Journaal.

10 tot 15 jaar

Over het motief van de verdachte is niets bekendgemaakt. "Ik hoop vooral dat de juiste is gepakt", zegt de natuurbeheerder. "En dat hij straf krijgt, want dit kan gewoon niet."

Maar daar heeft de vernietigde natuur niets aan, want die is niet zomaar terug op het oude niveau, legt Staudt uit "Nee, dat kan wel 10 tot 15 jaar duren. Dus we hebben een behoorlijke achterstand opgelopen."