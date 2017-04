Wekdienst 1 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen, vandaag trekt neerslag van zuid naar noord over het land. In de loop van de dag wordt het droog, maar het blijft bewolkt. Het wordt zo'n 14 graden.

Wat heb je gemist?

Vorig jaar werd er een stuk minder gestaakt

In 2016 waren er ruim 60 procent minder stakingen dan een jaar eerder. Dat heeft het CBS becijferd. Er waren 25 stakingen, vooral in de industrie en het vervoer.

Congresleiders eens over begroting, 'shutdown' afgewend

Congresleiders zijn het alsnog eens geworden over een begroting tot en met september, melden Amerikaanse media op basis van partijfunctionarissen

Man opgepakt voor natuurbranden in Twente

Na de natuurbranden in Twente heeft de politie een man uit Denekamp aangehouden op verdenking van brandstichting. De brandweer had in het noordoosten van Twente dit weekend de handen vol aan diverse natuurbranden. Bij elkaar ging zo'n 4 hectare bos en hei in vlammen op.