Automobilisten vergissen zich op vernieuwde A1

Tot grote problemen heeft de nieuwe verkeerssituatie nog niet geleid. "Het is vakantie en daardoor nog niet erg druk op de weg", zei Van den Brink. "Daarom waren de werkzaamheden ook dit weekend."

Het aantal automobilisten dat zich vergist zich bij het nemen van de afslag is nu nog niet groot. Maar later vandaag, als het drukker is op de weg, kan het verkeer meer last hebben van twijfelende automobilisten.