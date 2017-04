Boymans in woestijn: vorstelijk salaris, geen speelminuten

"Er is hier geen beleid, ze handelen in emotie", stelt een teleurgestelde Boymans. "Ik ben wel even flink boos geweest, maar ergens kan ik het ook wel begrijpen. Er was paniek in het bestuur. Ze hadden een spits nodig en wisten niet hoelang het nog zou duren voordat ik weer fit zou zijn."

En dus kwijnt Boymans, vorig seizoen nog een van de publiekslievelingen in de Galgenwaard, weg in de woestijn. Al wil hij niet spreken van een verloren tijd.

"Het is hier tactisch heel slecht. Dingen die wij in Nederland al in de B-jeugd leren, daar snappen ervaren spelers van dertig hier niets van. Maar als mens ontwikkel ik me wel. Je leert nieuwe dingen kennen, omgaan met een andere cultuur. Je moet jezelf soms in het diepe gooien om je grenzen te verleggen."

Weemoed?

Toch denkt hij weleens met weemoed terug aan de eredivisie. "De stadions hier hebben een capaciteit van 25.000, maar er zitten maar 2.500 mensen. Die entourage mis ik wel. Maar goed, we hebben een mooi appartement in het centrum van een mooie stad. Ik ben gelukkig hier."

Van de winter was er interesse uit Nederland en die lijkt ook deze zomer weer te komen. Boymans staat er zeker voor open, al plaatst hij wel een kanttekening: "Ik heb nog een contract voor twee jaar hierna. Als ik vertrek, dan weet ik wat ik qua financiƫn misloop..."