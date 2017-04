Je telefoonabonnement kan een lening worden, wat zijn de gevolgen?

Wil je vandaag een telefoonabonnement afsluiten waarbij je een iPhone 7 of Galaxy S8 krijgt? Dan kan het zijn dat een provider nee tegen je moet zeggen. Er gelden nieuwe regels, waardoor telecomproviders verplicht zijn te controleren of je wel genoeg geld hebt om de maandelijkse kosten te betalen.

Daarnaast wordt zo'n abonnement vanaf nu geregistreerd. Dat kan invloed hebben bij het aanvragen van andere leningen, zoals een hypotheek. Vier vragen en antwoorden over wat dit voor jou betekent.

Wat verandert er vanaf vandaag?

Als je een telefoonwinkel inloopt of een toestel online bestelt, in combinatie met een abonnement, wordt je kredietwaardigheid gecheckt. Dat gebeurt bij toestellen vanaf 250 euro. Bijvoorbeeld alle iPhones en toestellen uit de Galaxy-serie van Samsung.

De provider vraagt informatie over hoeveel je verdient en wat het bedrag is dat je kwijt bent aan vaste lasten. Ook wordt de lening voorgelegd aan het Bureau Krediet Registratie, beter bekend als BKR. Dit bureau kijkt of je ook andere leningen hebt lopen. Met alle informatie wordt berekend of je genoeg te besteden hebt om het toestel af te betalen.

Waarom gebeurt dit?

De Hoge Raad bepaalde in 2014 dat het ontvangen van een 'gratis' telefoon bij het afsluiten van een abonnement in feite een lening is. Daardoor is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Het afsluiten van een abonnement met een toestel op afbetaling staat gelijk aan uitgesteld betalen bij een bank, webwinkel of autodealer.

Minister Dijsselbloem van Financiën bepaalde dat providers zelf met een regeling moeten komen, om consumenten te beschermen tegen te hoge leningen. Dat is de providers niet gelukt. Daarom vallen ze nu onder een wettelijke regeling.

Welke gevolgen heeft dit voor andere leningen?

Als je een abonnement afsluit met een toestel op afbetaling boven de 250 euro, staat dat geregistreerd als een krediet bij het BKR. Vaak geldt zo'n abonnement voor één of twee jaar. Daarna heb je je toestel afbetaald, en heeft de lening geen invloed op andere zaken. Als je in die twee jaar besluit een huis te kopen, dan zul je minder kunnen lenen.

Hoeveel dat is, verschilt per toestel en per persoon. Als voorbeeld: iemand met een bruto-inkomen van 40.000 euro per jaar neemt een toestel van 800 euro bij een 2-jarig abonnement. Dat bedrag wordt dan van zijn inkomen gehaald, waardoor hij uiteindelijk zo'n 1800 euro minder kan lenen voor de aanschaf van een huis.

Wat als ik nu niet het toestel kan krijgen dat ik wil?

Je hebt meerdere opties. Wil je persé die ene iPhone, Samsung Galaxy, Huawei of Nokia, dan kun je de telefoon in één keer betalen en daarnaast een sim-only afsluiten. Als je dat te duur vindt, kun je een deel van de telefoon betalen. Als het resterende bedrag dan onder de 250 euro uitkomt, is er niks aan de hand. Optie drie is dat je een goedkoper toestel neemt.