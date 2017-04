Vitesse voltooit de missie van Willem Hesselink

Met gevoel voor pathos en historisch besef zullen de verstokte Vitesse-fans zondagavond ongetwijfeld gedacht hebben dat Willem Hesselink van boven met een gelukzalig gezicht de bekerwinst van de Arnhemse club aanschouwde. In 1892 was de geboren Arnhemmer een van de oprichters van Vitesse. "Het Kanon", was de bijnaam van Willem Hesselink, vanwege zijn snoeiharde schot. Of "De Dokter" vanwege zijn scheikundige achtergrond.

In 1898 was Hesselink erbij toen Vitesse de eerste grote prijs in de korte historie kon pakken, samen met zijn broer Herman Hesselink. Maar de begeerde trofee bleek hen niet gegund.

Eerste finale

Als kampioen van de Eerste Klasse Oost speelde Vitesse voor 750 toeschouwers in Utrecht de beslissingswedstrijd om de landstitel tegen het Amsterdamse RAP, de kampioen van het westen. Ondanks een goal van Willem Hesselink ging Vitesse met 4-2 ten onder en werd RAP kampioen.

De recordkampioen van toen, RAP, pakte zijn vierde landstitel. Dat RAP na zijn vijfde titel een jaar later daarna nooit meer kampioen zou worden, was toen ondenkbaar. Dat Vitesse nog heel lang op een prijs moest wachten ook.