De sport van maandag bij de NOS

Voor het eerst in de historie van de club veroverde Vitesse zondag een prijs: ten koste van AZ werd de KNVB-beker veroverd. En dat wordt natuurlijk uitgebreid gevierd in Arnhem.

Vandaag wordt Vitesse om 20.00 uur gehuldigd op de Markt, waar het gisteravond tot in de late uurtjes gezellig was. In Nieuwsuur laten we beelden zien van de feestende selectie.

Sportforum

In Langs de Lijn En Omstreken is er ook uitgebreid aandacht voor de huldiging. Tevens is de bekerfinale een belangrijk onderwerp van gesprek in het Sportforum, waar de gasten discussiëren over de ontwikkelingen van afgelopen weekend.

Ook blikken we vooruit op de halve finales van de Champions League: morgen staat de heenwedstrijd van de Madrileense stadsderby Real-Atlético op het programma.